Suicidio al Prenestino: 51enne si toglie la vita lanciandosi dal 7° piano

Ancora una tragedia nella Capitale. Nel quartiere periferico del Prenestino, una donna di 51 anni ha scelto di togliersi la vita. La 51enne si è lanciata dal 7° piano del palazzo dove abitava la mattina di oggi, 16 settembre 2021.

Sul posto è giunto personale delle forze dell’Ordine e del 118. Diversi residenti del quartiere hanno assistito impotenti a quanto successo.

I motivi del tragico gesto non sono ancora resi noti. Come testimoniato anche da vari quotidiani, la piaga dei suicidi, soprattutto tra adolescenti, resta un fenomeno da contrastare. Ancora una brutta notizia per le persone del quartiere, dopo quanto avvenuto gli scorsi giorni.

Nello specifico, non conosciamo le motivazioni che hanno condotto la donna a togliersi la vita. Non possiamo che stringerci attorno a familiari e amici della donna.

