Prima la mamma, poi lui. Si tratta di Giorgio Pellegrini, storico residente del quartiere Prenestino, morto a causa del covid.

La nota della Confraternita del Santissimo Rosario di Roma

A pochi giorni dalla dipartita improvvisa della mamma, ieri sera sul tardi, 8 settembre, è volato in Cielo il nostro angelo di Confraternita, Giorgio Pellegrini, che era l’angelo della nostra parrocchia di San Luca.

Chissà se sono venuti a prenderlo proprio i genitori dal Cielo, per non lasciarlo solo, in balia di questo mondo.

Oggi la famiglia Pellegrini, papà Luigi, mamma Bruna e Giorgio, sono nell’Abbraccio di Luce e di Pace di Dio, finalmente insieme.

Giorgio amava molto la Confraternita del Rosario, e la Madonna nelle XV Promesse ha promesso a chi ama la Confraternita, che in Cielo sarà nel Coro Angelico a cantare per sempre l’Ave Maria.

Prega per noi carissimo Giorgio, e prega per noi la Regina del Santissimo Rosario, che tu hai onorato la Madonna con il Rosario dai XV Misteri per tantissimi anni.

Sei andato in Cielo il Giorno Santissimo della Nascita di Maria Santissima e nella Festa del Beato Alano della Rupe. Ci mancheranno la tua simpatia, la tua dolcezza e sensibilità e la tua gioia di vivere.

Ma sappiamo che oggi che hai le ali, ci proteggerai e intercederai presso il Signore Gesù e la Beatissima Vergine Maria per noi tutti.

Con stima, affetto e riconoscenza. don Roberto e la Confraternita del Rosario.