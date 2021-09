Almeno 2 i chilometri di coda da Ceprano a Frosinone e possibile traffico in aumento in direzione Roma. Questa la situazione in diretta sull’autostrada A1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente proprio nelle vicinanze dello svincolo di Ceprano sono segnalate code nel primissimo pomeriggio di oggi, 3 settembre 2021.

L’impatto è avvenuto poco prima delle 13:30 e sul posto si sono recate le forze dell’Ordine per i rilievi di rito e il personale autorizzato per la rimozione dei detriti e la gestione della viabilità.

Ancora non si hanno notizie in merito alla presenza di eventuali persone ferite. A tal proposito, potrebbero seguire aggiornamenti.