Hellas Verona-Roma, dove vederla: Sky o Dazn? Ecco le info

La Roma di Josè Mourinho non vuole fermarsi. Dopo la vittoria in casa contro il Sassuolo, arrivata al foto finish, ecco che i giallorossi sono pronti a sfidare l’Hellas Verona.

Hellas Verona-Roma: il momento

Due momenti diametralmente opposti. I gialloblù hanno appena esonerato Eusebio Di Francesco, fatto fuori dopo 3 sconfitte consecutive. Malumori dentro lo spogliatoio e polemiche da parte dei tifosi, hanno costretto la dirigenza veronese a prendere questa drastica decisione che, da parte dell’allenatore abbruzzese, corrisponde al terzo esonero consecutivo e record di sconfitte sopra una panchina. Ora c’è Tudor e la voglia di invertire la rotta è veramente tanta.

La Roma, invece, vive di entusiasmo. La squadra di Mourinho giocherà giovedì in Conference League contro il CSKA Sofia ( probabile un ampio turnover) ma viene da una vittoria sofferta contro il Sassuolo. Tre vittorie consecutive e vetta della classifica che pesa come un macigno e che proietta la Roma tra le candidate per la vittoria dello scudetto.

Le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone. All: Tudor

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdrop, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All: Mourinho

Hellas Verona-Roma, dove vederla: Sky o Dazn?