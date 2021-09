Guidonia, rifiuta di esibire il green pass in un bar e aggredisce i Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli hanno arrestato un 33enne cittadino nigeriano, regolare sul territorio italiano.

Ecco cosa è successo

Come ogni giorno, i militari della Sezione Radiomobile, a bordo della loro “Gazzella”, erano intenti a controllare i punti caldi del territorio al fine di prevenire la commissione di reati. Mai si sarebbero aspettati che, passando nelle vicinanze di un bar della Città dell’Aria, una delle bariste richiedesse a gran voce il loro intervento. I Carabinieri, dunque, si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo e la donna ha spiegato che all’interno del suo esercizio commerciale si era seduto un uomo che aveva opposto un netto rifiuto alla sua richiesta di esibire il “green-pass”, così come previsto dalle norme emergenziali sulla pandemia da COVID-19, offendendo la donna con insulti e parolacce.

I due Carabinieri quindi si sono diretti all’interno del bar e il soggetto alla loro vista ha dato in escandescenze e si è scagliato contro un militare, aggredendolo fisicamente. Dopo una breve colluttazione il 33enne è stato ammanettato e arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed è stato inoltre sanzionato per il mancato rispetto delle norme emergenziali.

L’arrestato, dopo essere stato riportato alla calma, è stato accompagnato in caserma dove è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Tivoli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Tiburtina.