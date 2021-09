Tragedia nella zona di Giardini di Corcolle. Perde la vita un 55enne residente a Guidonia.

Giardini di Corcolle, malore alla guida: praticato il massaggio cardiaco per oltre 20 minuti

Un malore improvviso gli ha fatto perdere il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro un muro. È successo ieri sera, 4 settembre 2021, in via Polense, zona Giardini di Corcolle. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo di 55 anni ha accusato un malore durante la guida ed è andato ad impattare contro il muro.

Agli occhi di tutti poteva essere un semplice incidente, invece l’uomo aveva un infarto in corso. Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco per oltre 20 minuti ma, purtroppo, per l’uomo residente a Guidonia non c’è stato nulla da fare.

Ad intervenire anche la Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano.