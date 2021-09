Un incendio si è sviluppato a metà mattinata di oggi, 12 settembre 2021, all’interno del cortile di un complesso di edifici Ater a Borgonuovo.

Borgonuovo, rinviato l’inizio dell’anno scolastico della scuola primaria

Il calore dell’incendio ha fatto esplodere alcune vetrate del refettorio e dei servizi igienici dell’adiacente scuola comunale primaria del plesso di Borgonuovo. Le ceneri e i fumi penetrati all’interno non consentono l’avvio dell’attività scolastica programmato per domani, lunedì 13 settembre.

Il dirigente dell’ufficio tecnico comunale Tullio Lucci, con la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Laura di Giuseppe, e il consigliere del sindaco per il quartiere di Tivoli Terme Simone Cavallo, sono subito intervenuti, insieme ai vigili del fuoco – che hanno provveduto a domare le fiamme – ai carabinieri e alla dirigente dell’istituto Ester Corsi.

Il Comune ha avviato immediatamente i lavori per il ripristino delle vetrate, la rimessa in funzione degli impianti elettrici e la messa in sicurezza degli ambienti.

L’attività scolastica riprenderà, in accordo con la dirigente dell’istituto, giovedì 16 settembre, dopo la sanificazione degli interni.

Foto di repertorio