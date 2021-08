Tivoli. Movida violenta: massacrato di botte un infermiere di 47 anni

Un orribile episodio di violenza quello successo a Tivoli durante lo scorso week end, nella notte tra il 28 e il 29 agosto, a piazza Palatina, nel centro storico della città tiburtina.

Tivoli, movida violenta: malmenato un infermiere di 47 anni

Affacciatosi dalla finestra del suo appartamento, un infermiere di 47 anni si era lamentato con un gruppo di persone per gli schiamazzi notturni, a causa dei quali non riusciva a riposare. Dai rimproveri è scaturito un duro diverbio, che ha portato il 47enne a scendere in piazza. A questo punto, l’uomo è stato brutalmente aggredito con calci e pugni.

La vittima è stata quindi trasportata al Pronto Soccorso, dove i medici hanno appurato la frattura di 5 costole, un trauma cranico, un trauma facciale, varie contusioni ed escoriazioni al costato e all’addome. L’uomo è stato poi trasferito all’ospedale di Subiaco.

Foto di repertorio