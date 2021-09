Monterotondo, Particolari cerca personale: ecco come inviare il Cv

Come viene riportato da Circuito Lavoro, “Particolari” ha pubblicato offerte di lavoro. Come candidarsi? L’azienda di accessori moda per donna e uomo cerca figure diverse da inserire in organico e se siete alla ricerca di un’occupazione stabile, questa potrebbe essere la soluzione giusta per voi. Scopriamo allora quali sono le posizioni attualmente aperte per le quali è possibile farsi avanti.

Offerte lavoro Particolari in Lazio e Abruzzo: posizioni aperte e requisiti

Nello specifico, si ricercano figure per i negozi di Roma e di Chieti. Ecco le figure che dovranno essere trovate tramite selezioni e i requisiti necessari.

RETAIL MANAGER

Requisiti: capacità di intermediazione tra sales assistant e store manage, saper organizzare tutte le attività dello store e realizzare strategie promozionali di vendita

Sede: San Salvo (Chieti)

IMPIEGATO UFFICIO STILE

Requisiti: diploma di maturità e/o laurea triennale in ambito grafico / moda. Inoltre, ottima conoscenza dei programmi di grafica Indesign, Illustrator, Photoshop. Buona conoscenza della lingua inglese

Sede: San Salvo (Chieti)

VISUAL MERCHANDISER

Requisiti: capacità di organizzare le vetrine e di puntare su una comunicazione accattivante. Ancora, saper organizzare layout della rete supervisionando il ciclo di esposizione dei prodotti e organizzando strategicamente gli spazi

Sede: San Salvo (Chieti)

ADDETTE ALLE VENDITE

Requisiti: capacità di problem solving, organizzativa e di coordinamento. Inoltre, conoscenza della lingua inglese e conoscenza della moda.

Sede: Monterotondo (Roma)

Come candidarsi

Siete interessati alle offerte lavoro Particolari in Lazio e Abruzzo? Allora ecco come candidarvi con successo. Andate sulla pagina ufficiale dell’azienda, nella sezione dedicata al Lavora con noi, e selezionate la posizione che vi interessa