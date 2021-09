Ostia, oppone resistenza durante i controlli cercando di impedire agli agenti di uscire dal proprio stabilimento: arrestato dalla Polizia Locale.

Cosa è successo

E’ di ieri pomeriggio l’arresto di C.B., gestore di uno stabilimento balneare di Ostia, da parte degli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.

Erano in corso una serie di controlli amministrativi sul litorale romano, in linea con il piano predisposto dalla Polizia Locale per verificare il rispetto delle misure anti contagio, quando il gestore di uno stabilimento, sito sul Lungomare Amerigo Vespucci, nel momento degli accertamenti in atto su presunte irregolarità, ha reagito nei confronti degli operanti, impedendo loro di allontanarsi dal sito, fino ad arrivare a sbarrare il cancello d’uscita.

Dopo una lunga concertazione, l’uomo ha desistito dal suo intento ed è stato tratto in arresto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. In queste ore il processo con rito direttissimo, dove l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto per i suddetti reati.