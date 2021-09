Alle ore 04:05 circa di questa mattina, 7 settembre 2021, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato due squadre operative (13A e 11A), un’autoscala e il TA/6., per un incendio divampato in un appartamento in Via delle Aleutine.

Roma, incendio in appartamento

A bruciare, una stanza di un appartamento ubicato al piano terra di una pallazzina di sei. Nessuna persona è stata trasportata in ospedale.

Polizia e Italgas sul posto per quanto di loro competenza.

Foto di repertorio