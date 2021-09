Carenze igieniche e lavoratori in nero: multe per 27mila euro a Ostia

Proseguono intensamente i servizi di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio di competenza da parte dei Carabinieri di Ostia che, con la collaborazione dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità e Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno attuato un vasto dispositivo di controllo che ha consentito, fra l’altro, l’arresto di 2 persone.

I fatti

Molteplici sono state le verifiche svolte anche negli esercizi commerciali del litorale, dove sono state rilevate, in alcuni casi, carenze igieniche, mancati controlli in materia alimentare. Sempre nell’ambito dei citati controlli l’attività imprenditoriale di uno stabilimento balneare è stata sospesa, in relazione all’utilizzo di n.7 “lavoratori in nero”; qualora il gestore non ottemperi a mettersi in regola, la sanzione amministrativa comminata è di 27.000 euro.

I Carabinieri di Ostia, nel transitare nei pressi della spiaggia libera di piazzale Magellano, hanno individuato un uomo che, dopo essersi impossessato della borsetta di una bagnante, stava scappando, inseguito da un passante; così hanno bloccato la corsa dell’uomo, un 27enne di origine tunisina con precedenti penali. Il malfattore, successivamente, ha anche tentato di sottrarsi al controllo rifiutando di fornire le proprie generalità e spintonando i militari.

L’esagitato è stato, comunque, prontamente immobilizzato e accompagnato presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di essere tradotto presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida, con l’accusa di furto aggravato.

I Carabinieri hanno notificato ad un 47enne di Ostia, già in carcere per altra causa, l’ordinanza di revoca degli arresti domiciliari dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, ai quali si trovava sottoposto per maltrattamenti contro i familiari.

L’uomo era stato già arrestato dagli stessi Carabinieri alcuni giorni prima, poiché sorpreso al di fuori della propria abitazione e trovato in possesso di un bastone telescopico; tale episodio ha ulteriormente aggravato la sua posizione.