Questo pomeriggio si sta tenendo il consiglio comunale presso l’aula consiliare, ovvero il Granaio Borghese di Artena. Bisogna approvare il rendiconto di gestione di bilancio di chiusura dell’anno 2020.

Bufera in consiglio comunale ad Artena: la situazione

La convocazione, denuncia Silvia Carocci, è stata fatta in maniera “anomala“. Argomenta dicendo che non sono stati rispettati i termini e le scadenze e che gli è stato comunicato oggi che alla votazione avrebbe partecipato l’assessore esterno, Loris Talone, la cui partecipazione sarebbe stata autorizzata verbalmente dalla Prefettura.

Tuttavia, spiega Carocci, a loro non è pervenuta nessuna comunicazione scritta di quanto detto e spiega che il regolamento del consiglio non consente ciò e nonostante tutto si sta andando avanti. Proprio per questo motivo Carocci e altri consiglieri hanno deciso di abbandonare l’aula in anticipo e la seduta è stata sospesa.

Sospensione che, precisa Carocci, dovrebbe durare al massimo 30 minuti. Ne sono passati più di 40, sostiene. La seduta dovrebbe dunque saltare per mancanza del numero legale, ma ancora non avviene. Carocci annuncia che attende lo scioglimento della seduta. In ogni caso chiederà alle autorità presenti di interromperla.

Potrebbero seguire aggiornamenti e ulteriori precisazioni su quanto sta accadendo in questo particolare consiglio comunale di oggi, 6 settembre 2021.