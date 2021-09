Artena, consiglio comunale per approvare il rendiconto 2020: è giallo

Il consiglio comunale ad Artena è ormai diventato un caso. Ecco la nota di Silvia Carocci, consigliera comunale Artena.

La nota di Silvia Carocci

L’ennesimo atto di assoluta gravità.

Il presidente del Consiglio Alfonso De Angelis ha convocato in tutta fretta, senza rispetto del regolamento, un consiglio comunale per approvare il rendiconto 2020.

Senza passare per la commissione bilancio, obbligatoria per legge, e senza rispettare i termini.

Ci preme ricordare che il rendiconto è stato firmato dal Dott. Gallo nonostante non potesse, circostanza di cui informeremo la Procura della Repubblica.

Inoltre, viste le dimissioni dei due consiglieri di maggioranza, il Consiglio Comunale è incompleto e non può svolgere la sua funzione fino alla surroga.

Ci auguriamo quindi che il Presidente De Angelis provveda ad integrare l’ordine del giorno entro le 13 di domani anche perché il Consiglio Comunale di martedì, sulla Farmacia Comunale, è stato annullato proprio per consentire la surroga.

Gli vogliamo ricordare che le regole si rispettano sempre e non in base alle necessità.