Via Ardeatina, uomo viene travolto e ucciso da un’auto

Tragedia nella zona di Tor Carbone. Un uomo è stato preso in pieno da un’auto.

Muore travolto da un’auto: è giallo sulla via Ardeatina

Il brutto incidente è avvenuto intorno alle ore 09:00 di oggi, lunedì 6 settembre 2021. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo stava attraversando la rotatoria di via di Tor Carbone quando, ad un tratto, è stato travolto da un’auto in corsa.

Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 che però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche gli uomini del VIII Gruppo Tintoretto per i rilievi del caso.