Dramma sulla Nettunense, violento scontro tra uno scooter e un’auto: morto 32enne

Questa mattina, 5 settembre 2021, un terribile scontro è risultato fatale per un 32enne, sulla Nettunense, nel territorio di Lanuvio.

Terribile scontro sulla Nettunense: morto 32enne

Il grave incidente ha avuto luogo questa mattina, su Via Nettunense, nel territorio del comune di Lanuvio: per cause ancora da accertare, inizialmente si sarebbero scontrati una Fiat Panda e uno scooter. Il conducente dello scooter ha perso la vita a causa del violento impatto: inutile ogni tentativo di soccorso.

Ferito e al momento ricoverato in ospedale, anche se non in pericolo di vita, l’uomo alla guida dell’autovettura, un 85enne residente ad Ariccia.

Successivamente, sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra auto, guidata da un 58enne romano, trasportato poi in ospedale.

Da chiarire ancora la dinamica del sinistro, sul quale stanno investigando le Forze dell’Ordine. L’identità del 32enne non è stata resa nota. La strada è rimasta chiusa per oltre due ore.

Foto di repertorio