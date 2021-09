Monterotondo, padre e figlio cadono dal tetto: è morto Roberto Leli

Tragedia a Monterotondo dove un uomo ha perso la vita dopo che è caduto da un tetto di un capannone. Il figlio è in gravi condizioni. La vittima è Roberto Leli.

Addio a Roberto Leli: era il titolare di una nota e storica tipografia di Monterotondo

Era il titolare di una ditta di Monterotondo Scalo e ieri, per circostanze ancora da chiarire, dopo che è caduto dal tetto del suo capannone ha perso la vita. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, il volo sarebbe stato di diverse decine di metri ma, fatale, è stata la caduta dove la prima cosa ad impattare è stata la testa.

Grave è anche il figlio di Roberto Leli che in quel momento stava effettuando dei lavori insieme al padre. Secondo quanto raccolto, il ragazzo è in ospedale per diverse fratture ma è comunque cosciente.