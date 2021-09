Monterotondo, padre e figlio cadono da un tetto: un morto e un ferito grave

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 3 settembre, a Monterotondo, precisamente in via Albert Einstein.

Monterotondo, padre e figlio precipitano da un tetto

A quanto si apprende un uomo di circa 60 anni e il figlio 27enne si sarebbero trovati sul tetto di un capannone per effettuare un sopralluogo quando, per cause ancora da accertare, sarebbero precipitati giù.

Per il 60enne, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre il ragazzo di 27 anni sarebbe ricoverato in gravi condizioni presso un ospedale di Roma. L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle Forze dell’Ordine.

Foto di repertorio