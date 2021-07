Nelle ultime ore i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 54enne romano per evasione dagli arresti domiciliari ed hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione.

I fatti di Fonte Nuova

I Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato un 54enne di Fonte Nuova per evasione: ristretto ai domiciliari per reati inerenti agli stupefacenti, è stato sorpreso in strada da una pattuglia della Stazione di Mentana, impiegata nei servizi di prevenzione e perlustrazione nel comune di Fonte Nuova.

L’uomo è stato subito riconosciuto dai militari che, dopo una breve fuga del 54enne, lo hanno raggiunto e bloccato. Ottenuta la convalida dell’arresto, i Carabinieri lo hanno ricondotto ai domiciliari.

Maltrattamenti in famiglia

A Monterotondo, i Carabinieri della locale Stazione, al termine di una delicata indagine su un caso di maltrattamenti in famiglia, hanno arrestato un 54enne, già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma.

La misura, emessa dalla Procura della Repubblica di Tivoli, scaturisce dalla denuncia della madre 73enne, che ha riferito ai Carabinieri di subire minacce e percosse da parte del figlio, al fine di estorcerle soldi e preziosi. Per l’arrestato, si sono aperte le porte del carcere di Cassino.