Alcuni lavori di ordinaria manutenzione degli edifici scolastici cittadini sono già terminati, altri sono in corso, altri ancora sono già programmati in modo tale da essere eseguiti prima dell’avvio dell’anno scolastico.

Le scuole di Valmontone si preparano alla riapertura

«Vogliamo agire per tempo per garantire alle scuole un’apertura dell’anno scolastico senza gli affanni legati alle problematiche manutentive» dichiara la Consigliera comunale delegata alla Pubblica Istruzione Laura Mujic, facendo il punto della situazione su una tematica che è sempre di forte interesse e attenzione da parte delle famiglie degli studenti delle scuole dell’obbligo.

Entrando nel dettaglio, Laura Mujic insieme a Veronica Bernabei, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, fanno sapere che sono conclusi i lavori di manutenzione ordinaria in quasi tutti i plessi scolastici presenti a Valmontone eseguiti dagli operai dell’ASSIC. Durante l’estate i tecnici dell’ufficio lavori pubblici insieme all’assessorato ai lavori pubblici hanno eseguito dei sopralluoghi nel corso dell’estate ed hanno riscontrato che: l’area esterna della scuola elementare Padre Pio dovrà essere sistemata con delle recinzioni, pavimentazioni nonché con la sistemazione del cancello di ingresso al fine di renderla fruibile ai bambini; i servizi igienici della scuola infanzia padre Pio oramai si trovano in condizioni di degrado tali da non rendere più possibile intervenire con la manutenzione ordinaria; che è compito dell’amministrazione comunale provvedere alla sicurezza dell’Istituto scolastico Padre Pio infanzia ed elementare con degli interventi mirati e pertanto al fine di evitare ulteriori disagi: sono stati affidati i lavori per l’esecuzione dei lavori. Lunedì 6 settembre inizieranno i lavori al plesso Oreste Giorgi: sarà sistemata la recinzione tra il plesso suddetto e l’Istituto Via Gramsci.

«È una delle priorità dell’assessorato ai Lavori Pubblici la manutenzione e vari investimenti che stiamo facendo nelle scuole, perché il futuro è dei bambini e dei giovani e quindi è nostro compito falli crescere in ambienti decorosi e sani – ha aggiunto il vicensindaco Veronica Bernabei – C’è tanto da fare e tanto faremo, grazie all’ impegno e dedizione quella che ci distingue sempre sin dall’inizio del nostro mandato. Il futuro è dei giovani e noi costruiremo un futuro migliore per loro».