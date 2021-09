Un brutto impatto è avvenuto poco fa sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro, un camion si è scontrato con un’automobile. Ancora da comprendere come siano avvenute le esatte dinamiche dell’incidente, che sta causando code fino a Valmontone.

Incidente tra camion e auto oggi in autostrada: traffico tra Anagni e Valmontone

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 1 settembre 2021. Nel tratto della Roma-Napoli, si sono scontrate due vetture, causando code. L’episodio è avvenuto poco prima delle 15:30 proprio nella zona che incrocia le province di Roma e di Frosinone, tra Anagni e Colleferro. Al momento, non si hanno notizie sulle condizioni di salute dei passeggeri. Sul posto sta intervenendo il personale autorizzato per la rimozione dell’incidente e le forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito, utili a capire la dinamica del sinistro.

Segnalato dunque traffico, si consiglia di prestare massima attenzione agli automobilisti che stanno percorrendo l’autostrada A1 in questi istanti. A segnalare l’impatto è stata Astral Infomobilità, mentre l’immagine in diretta è stata scattata dalle telecamere di Autostrade per l’Italia. Potrebbero seguire aggiornamenti.