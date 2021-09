Ciociaria. Sospensione del flusso idrico lunedì 6 settembre: ecco dove

Dal portale di Acea si apprende che lunedì 6 settembre 2021 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni comuni della provincia di Frosinone. Ecco quali e tutte le info.

Le info

“Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, lunedì 6 settembre dalle ore 08:00 alle 24:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Ausonia : frazione Selvacava;

: frazione Selvacava; Comune di Esperia : intero territorio comunale;

: intero territorio comunale; Comune di Pontecorvo: frazione Tordoni e frazione Sant’Oliva, zona Caldaia Campagna.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto in tarda serata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per il disagio”, è quanto si apprende sul sito di Acea.

