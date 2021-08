Ieri, a Pontecorvo, personale del locale Comando Stazione Carabinieri , ha tratto in arresto un 37enne del luogo, (già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, la persona ed avvisato orale), in esecuzione del “decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa dell’affidato al servizio sociale o della detenzione domiciliare” con conseguente carcerazione.

L’arresto

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Frosinone, scaturisce dalle reiterate violazioni accertate dai militari operanti, alle prescrizioni imposte e commesse nel corso della misura alternativa della detenzione domiciliare al quale il soggetto era sottoposto a seguito del suo arresto operato nell’ anno 2011 dai Carabinieri della Stazione di Pontecorvo, per i reati commessi di “danneggiamento, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale”.

Ad espletate formalità di rito, l’arrestato veniva ristretto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Foto di repertorio