Ita assume personale: come fare per candidarsi nella compagnia ex Alitalia

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Ita assume a partire dalla fine di agosto 2021 e tante sono le figure ricercate all’interno della compagnia aerea che prenderà il posto di Alitalia. L’occasione è importante per coloro che sono alla ricerca di una occupazione. Ecco allora tutte le informazioni utili su quelli che sono i ruoli ricercati e su come fare per candidarsi con successo.

Ita assume: posizioni aperte

Le posizioni aperte sono davvero tantissime. Ve ne elenchiamo alcune, dandovi poi maggiori dettagli sulla pagina da consultare direttamente sul sito ufficiale della compagnia aerea nata a novembre 2020 e che è controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio dell’attività nel settore del trasporto aereo.

Sul sito ufficiale di Ita, nella sezione dedicata alle opportunità di carriera, potrete consultare tutte le posizioni aperte con relativi requisiti e approfondire anche quelle che sono le informazioni relative al tipo di mansione richiesta per ogni ruolo. Come dicevamo, Ita assume in tantissimi settori per allestire al meglio il suo organico e fornire servizi puntuali e di alto livello aiutare suoi passeggeri.

Come candidarsi per le offerte di lavoro Ita

La modalità di candidatura per le varie posizioni aperte all’interno della, compagnia aerea Ita passa dalla pagina ufficiale dell’azienda. Selezionate il ruolo a cui aspirate e inserite il vostro curriculum seguendo le semplici indicazioni che vi saranno fornite passo passo. Inserite quindi tutti i dati personali a voi richiesti, caricate il vostro curriculum e in automatico vi sarete candidati per la posizione aperta di vostro interesse. La compagnia aerea ricontatterà poi i profili ritenuti più in linea con quelli richiesti e fisserà eventualmente un primo colloquio conoscitivo con le persone prescelte attraverso il primo step.