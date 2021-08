Supermercati MD cerca personale: posizioni aperte anche a Roma

MD S.p.A. – già Lillo Group S.p.A. – è uno dei più importanti player della grande distribuzione italiana, ormai lontana dai canoni del discount ma sempre più marchio della buona spesa. Posizioni aperte a Roma.

Supermercati MD cerca personale: ecco le info

La storia della Società s’identifica con quella del suo fondatore, Patrizio Podini, nato a Bolzano, attivo nel mercato della GDO fin dagli anni ’60. Nel 1994 decide di investire nelle regioni del Sud Italia fondando MD Discount che fa crescere fino a farla diventare un’azienda nazionale con l’acquisto nel 2013 della catena LD Market diffusa al Nord e di proprietà del Gruppo Lombardini. Nasce così una realtà che oggi vanta oltre 800 punti vendita e più di 8.000 dipendenti.

Come specificato in precedenza, MD cerca personale in diverse zone d’Italia, anche a Roma. Nella fattispecie, nella zona del Lazio vengono ricercati addetti alla vendita.

I requisiti

I candidati ideali sono diplomati, in possesso della patente di guida e automuniti. Hanno maturato esperienze, anche brevi, nell’ambito delle vendite. Sono disponibili a lavorare su turnazioni, anche nei giorni festivi.

Come fare per inviare il Cv

Per accedere basterà inserire la propria username e password che ti consentiranno di mantenere aggiornato il tuo CV e di candidarti alle offerte di lavoro MD. Se ti registri per la prima volta, devi compilare tutti i campi della sezione “Nuovo candidato”. Riceverai conferma dell’avvenuta registrazione al tuo indirizzo e-mail.