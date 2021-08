Si sono dimessi due consiglieri comunali ad Artena, proprio durante la mattinata di oggi, 30 agosto 2021. Si tratta di Alessandra Bucci e Carla Emiliana Saucelli: adesso è crisi.

Artena, si dimettono Bucci e Saucelli: ora cosa succederà?

Nel corso della mattinata odierna, lunedì 30 agosto 2021, le Consigliere comunali di Artena, Alessandra Bucci e Carla Emiliana Saucelli, entrambe della lista “Artena Rinasce Felicetto Angelini Sindaco”, hanno rassegnato le proprie dimissioni.

Al momento, non sono state ancora chiarite del tutto le decisioni che hanno portato Bucci e Saucelli a questa decisione e ora, in città, tutti si domandano cosa accadrà. La cosa sicura è che, dopo il caso “Feudo”, si prospetta un periodo infuocato per il comune di Artena.

