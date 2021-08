Oggi, 27 agosto 2021, poco dopo le ore 12:30, la S.O. ha inviato a Roma in via San Giuseppe da Copertino la squadra VVF di Monte Mario(8/A) con in supporto la squadra USAR, il carro sollevamenti, in presenza del Capoturno provinciale(1/C) per prestare soccorso ad una persona.

Rimane incastrato sotto all’albero appena tagliato: intervenuti i Vigili del Fuoco

Durante le operazioni di taglio di un albero un uomo, un 40enne, è rimasto incastrato con il piede sotto al fusto della pianta appena abbattuta.

I soccorritori hanno provveduto a liberare la persona per poi affidarlo alle cure del 118.

Nella foto in evidenza, l’intervento dei Vigili del Fuoco