Tragedia in Val di Fassa: precipita da 40 metri. Morto alpinista di Roma

Tragedia in Val di Fassa dove un giovane alpinista di Roma ha perso la vita. È successo nella giornata di ieri, giovedì 26 agosto 2021.

Uomo precipita da 40 metri e perde la vita

Una tragedia senza fine. Il tutto è successo mentre un uomo stava percorrendo la via Nixverdruss nel gruppo di Roda di Vaèl, in Val di Fassa. Secondo quelle che sono le prime indicazioni del caso, forse per un cedimento di una corda, la vittima è precipitato per circa 40 metri e si è schiantato a terra.

Sul posto è sopraggiunto il Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale che ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Una volta arrivati però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.