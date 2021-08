Roma Sud, giornata di incendi: paura anche nella pineta di Castel Fusano

Giornata di incendi nella zona di Roma Sud: uno si è verificato in zona Ardeatina, l’altro alla Longarina, tra Ostia e Ostia Antica.

Doppio incendio a Roma Sud

Giornata di incendi nella zona di Roma Sud. Il primo, che si è verificato all’altezza di via di Porta Medaglia sul lato esterno dell’Ardeatina, è scoppiato intorno alle ore 14 a causa di alcune sterpaglie. In questo caso è stato reso necessario l’intervento dell’elicottero.

Il secondo incendio, invece, in via dei Pescatori, nel X Municipio. Come nel primo, anche in questo caso ad andare a fuoco sono state delle sterpaglie. Le fiamme sono state alimentate dal vento e su sono bruciati alberi, minacciando la vicina pineta di Castel Fusano.