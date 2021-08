Colleferro, uccide una specie rara di gabbiano a bastonate: rischia l’arresto

Un brutto episodio è avvenuto a Colleferro dove una specie rara di gabbiano è stato ucciso a bastonate da un uomo.

Uccide un gabbiano e rischia il linciaggio dei vicini

Stando a quanto trapela dalle prime informazioni, sembrerebbe che il volatile si trovava nei pressi dell’abitazione dell’uomo in attesa di acqua e cibo. Il brutto episodio è avvenuto lo scorso 3 agosto 2021, in via 4 Novembre a Colleferro.

Un uomo, impugnato un bastone, avrebbe iniziato a prendere a bastonate il gabbiano non sapendo però, che l’animale era una specie particolare: si trattava di un gabbiano reale mediterraneo specie protetta con alto livello di protezione (Legge Nazionale 157 dell’11/02/1992).

Secondo quelle che sono le leggi, l’uomo rischierebbe dai 4 mesi ai 2 anni di reclusione. Vedremo come si evolverà la vicenda.