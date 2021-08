Albuccione, fidanzata accoltella il ragazzo per gelosia.…

Sono stai gli agenti del commissariato di Tivoli, diretto da Paola di Corpo, a notificare questa mattina al titolare di un locale di zona il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha disposto la sospensione temporanea della licenza ai sensi dell’art 100 del T.U.L.P.S., per 5 giorni.

I dettagli

A far scattare la chiusura, al termine di una accurata istruttoria avviata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, diretta da Agnese Cedrone, un episodio denunciato da un cliente dell’esercizio commerciale, minacciato con una mazza da baseball dal titolare. Accertamenti successivi effettuati dallo stesso commissariato hanno poi evidenziato come il proprietario non fosse nuovo a tali episodi.

Donna accoltella il ragazzo per gelosia

Ad Albuccione di Guidonia, invece, ieri mattina, al termine di una lite per motivi di gelosia, una 25enne ha accoltellato alla coscia destra il suo fidanzato. Ad intervenire immediatamente sul posto gli agenti della Sezione Volanti, diretti da Massimo Improta che, trovato in strada il ragazzo ferito, hanno dapprima attivato il 118 per le necessarie cure e poi raccolto i primi elementi utili per ricostruire l’aggressione. Una lite nata per la scoperta di un tradimento della fidanzata, solo che poi a farne le spese è stato lo stesso tradito accoltellato alla coscia destra dalla ragazza. Quest’ultima, al termine degli accertamenti, è stata deferita all’autorità giudiziaria per lesioni aggravate.

La vittima è stata refertata in ospedale con 7 giorni di prognosi.