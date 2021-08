Un terribile risveglio quello di stamattina, 24 agosto 2021, per la comunità di Villanova di Guidonia: è dceduto il giovanissimo Samuele Di Palma.

Lutto a Villanova di Guidonia: deceduto il giovane Samuele Di Palma

Tutta la comunità di Villanova è sconvolta dal dolore per morte decisamente prematura del giovane Samuele Di Palma, scomparso questa notte a causa di una terribile malattia.

Le esequie si terranno domani, mercoledì 25 agosto 2021, alle ore 15:00, presso la Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Via Giuseppe Mazzini 1. Queste le indicazioni rilasciate dalla Parrocchia per poter assistere all’ultimo saluto del ragazzo:

“Per una migliore organizzazione si chiede a tutti di arrivare con largo anticipo, rispettando le norme anti contagio. Terminati i posti in chiesa sarà possibile partecipare dall’esterno dove ci saranno alcune sedie e l’audio della celebrazione. La Messa sarà trasmessa sul canale Youtube della parrocchia, così che coloro che stanno all’esterno possono anche visivamente seguire. A tutti si chiede di rispettare il distanziamento interpersonale sia all’interno che all’esterno, evitando baci, abbracci e strette di mano che, pur venendo dal cuore nel condividere il dolore, risultano troppo rischiosi in questo momento di pandemia. l clima di preghiera che vogliamo mantenere per tutta la celebrazione corrisponde al cammino di fede che Samuele ha vissuto nella salute e nella malattia. Grazie.”

Tutta la nostra redazione si stringe al dolore dei familiari e dei conoscenti del giovane.

Foto presa dalla pagina Facebook della Parrocchia San Giuseppe Artigiano