Le forze dell’Ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti a Villalba di Guidonia la mattina di oggi per cercare di salvare dal tentativo di suicidio un uomo.

I fatti

Il 42enne voleva gettarsi dal quinto piano della sua abitazione, ma alcuni vicini hanno notato quanto stava succedendo e prontamente allertato gli agenti di Polizia tramite telefono. Intorno alle 9 dell’11 agosto, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono così intervenuti a Villalba, provvedendo a cercare di salvare l’uomo dai suoi intenti suicidi.

Predisposto il telo di protezione per prevenire il peggio e tentati i colloqui per vanificare il suo tentativo, l’uomo si è poi gettato. Nella caduta ha comunque colpito un vigile del fuoco ed entrambi sono stati trasportati in ospedale. Infatti, tutti e due sono rimasti feriti dopo quanto successo stamane.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

L’episodio si “somma” a quanto avvenuto ieri in zona Vigne Nuove, dove purtroppo una 45enne si è gettata dal quinto piano del suo appartamento. In questo caso, però, non c’è stato nulla da fare.

Foto di repertorio, non legata ai suddetti episodi di cronaca