È stato fermato nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 agosto l’uomo che venerdì scorso, dopo una discussione con la guardia particolare giurata in servizio in un supermercato della borgata Finocchio per il mancato utilizzo della mascherina, aveva sparato un colpo di pistola all’indirizzo della stessa.

Gli investigatori del VI Distretto di PS Casilino, diretto da Isea Ambroselli, dopo due giorni di incessanti indagini e ricerche, hanno fermato ad Ostia S.G., 57enne già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto il responsabile del tentato omicidio di cui sopra.

Proseguono le indagini per accertare ulteriormente l’esatta dinamica dei fatti.