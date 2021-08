Una serata che poteva finire in tragedia quella di ieri, venerdì 20 agosto, in un supermercato di via Corleone, in zona Finocchio a Roma.

Sembra che un uomo sia stato allontanato dal suddetto supermercato da una guardia giurata poiché non indossava la mascherina. Invece, al momento è obbligatorio indossare il dispositivo di protezione nei luoghi al chiuso, visto lo stato di emergenza in seguito all’epidemia da Coronavirus.

Inizialmente, l’uomo si sarebbe allontanato, ma poco dopo sarebbe tonato armato di pistola, con la quale ha fatto fuoco contro la guardia giurata. Fortunatamente il colpo non è andato a segno, ma ha infranto una vetrina del supermercato.

Dopo aver sparato il colpo di pistola l’uomo si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine, che stanno cercando di identificare e rintracciare il malvivente.

