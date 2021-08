Con una nota a firma del Vice Sindaco metropolitano Teresa Zotta è pervenuta formale comunicazione al Comune di Colleferro dello stanziamento di ulteriori 200000€ per la realizzazione del cavalcavia ferroviario di collegamento tra Via Fontana dell’Oste e Via Carpinetana Nord.

Colleferro, arrivano i soldi per il cavalcavia ferroviario di collegamento tra Via Fontana dell’Oste e Via Carpinetana Nord.

Il Sindaco Sanna: In tempi stretti si riuscirà a bandire la gara per la realizzazione del ponte nella sua complessa interezza. Sarà un’opera all’avanguardia che dovrebbe essere inaugurata entro il 2022, dopo anni di attesa. Ringrazio il Vice Sindaco metropolitano Teresa Zotta per aver mantenuto quest’impegno con il Comune di Colleferro.

L’Assessore Guadagno: Un’infrastruttura importante che, garantendo una nuova arteria in entrata e in uscita, alleggerirà il traffico veicolare su Piazzale Matteotti. Voglio ringraziare la Città Metropolitana nella sua interezza e soprattutto il Consigliere e nostro Sindaco Pierluigi Sanna ed il Consigliere metropolitano Mario Cacciotti per l’nteresse dimostrato alla nostra esigenza.