A1, chiusa la stazione di Colleferro: ecco quando e perché

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino di un giunto di dilatazione del viadotto sul fosso “Sasso” e “SS6 Casilina”, in orario notturno, dalle 23:00 di questa sera martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 agosto, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in uscita per chi proviene da Roma.

Le uscite alternative

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone.

Foto di repertorio.