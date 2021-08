Incendio spaventoso vicino l’antico castello dei Conti D’Aquino, nella zona di Roccasecca.

Ecco cosa sta succedendo a Roccasecca: fiamme alte vicino il castello dei Conti D’Aquino

Una situazione assurda, quasi paradossale, che si aggiunge all’ennesimo incendio che in questi giorni imperversano nei diversi territori del Lazio. Ultimo è quello legato a Roccasecca.

Difatti, in questi minuti, è in atto una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di spegnere l’incendio che sta interessando la parte boschiva che circonda il noto castello dei Conti d’Aquino. Dalle prime ore del pomeriggio, sul monte Asprano, è nato un rogo che è stato alimentato dal vento.

Sul posto le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che stanno utilizzando i canadair. Il Sindaco di Roccasecca, secondo quanto emerge, sembrerebbe molto preoccupato.

Foto di repertorio.