Oggi, 1° luglio 2021, a Roccasecca, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, hanno deferito in stato di libertà un 27enne del luogo (già censito per reati in materia di stupefacenti e sottoposto ad avviso orale), poiché resosi responsabile di “guida in stato di ebbrezza”.

Ritirata la patente ad un 27enne di Roccasecca

In particolare, l’uomo, coinvolto in un incidente stradale avvenuto proprio a Roccasecca, è stato sottoposto al test dell’etilometro, risultando positivo con un tasso alcolemico pari al doppio del limite consentito.

All’uomo, dunque, è stata ritirata la patente di guida.

Foto di repertorio