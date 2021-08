Conference League Roma: dove vederla in TV e in Streaming – Finalmente si fa sul serio, queste le parole di José Mourinho dopo l’amichevole con il Raja Casablanca, che ha segnato la fine delle partite di allenamento pre-campionato. Adesso i giallorossi esordiranno per la prima volta in questa nuova competizione e ad attenderli ci sono i turchi del Trabzonspor. Andata il 19 agosto e ritorno il 26 nella Capitale. Il fischio d’inizio è previsto per giovedì, alle ore 19.30.

Conference League Trabzonspor-Roma: dove vederla in TV e in Streaming

Il match sarà visibile su Sky e/o in streaming tramite l’app di Sky Go, disponibile per tutti i dispositivi mobili, pc compreso. Probabile che l’incontro venga trasmesso anche tramite l’applicazione di Dazn, che da quest’anno non solo ha acquisito i diritti della Conference League, ma anche della Serie A di calcio.

Come potrebbe giocare la Roma?

La squadra allenata da Mourinho potrebbe presentarsi con Rui Patricio tra i pali, Karsdorp largo a destra, Mancini e Smalling al centro e Vina a sinistra. A centrocampo scaldano i motori Veretout e Pellegrini. Qualora quest’ultimo non dovesse farcela, scenderà in campo uno tra Cristante e Diawara. In attacco giocheranno Zaniolo alto a destra, Mikhitarian al centro, Shomudorov a sinistra e Borja Mayoral vertice alto.

Possibile qualche sorpresa come ad esempio l’inserimento di Perez da titolare o l’esclusione di Mayoral per permettere a Shomudorov di giocare da vertice alto. Da non escludere qualche inserimento di giocatori della primavera, se non dal primo minuto a partita in corso.

Ricordiamo dunque l’appuntamento con la partita di Conference League tra Trabzonspor e Roma alle ore 19:30 di giovedì 19 agosto 2021. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e sempre tramite le app in Streaming.

Inutile dire che mai come quest’anno da ormai diverso tempo, l’attesa per la formazione capitolina è molto alta. Intanto il centravanti Abraham è stato ufficializzato e dal mercato il tecnico portoghese attende almeno un altro paio di regali: possibile l’arrivo di un centrocampista e di un terzino destro.