Si segnalano disagi lungo la percorrenza del Grande Raccordo Anulare oggi pomeriggio, 14 agosto 2021.

Chiuse entrambe le carreggiate del GRA

Sono state chiuse entrambe le carreggiate del Grande Raccordo Anulare di Roma al km 62,300, tra le uscite di Via della Pisana e Via della Magliana, a causa dell’incendio di alcune sterpaglie per agevolare lo spegnimento delle fiamme.

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Lo comunica Anas.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento ore 15:10

Entrambe le carreggiate del GRA sono state riaperte: si stanno completando le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Lo comunica Anas.

Foto di repertorio