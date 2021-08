I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in occasione del Ferragosto, hanno intensificato i servizi di controllo in tutto il territorio della Capitale e della Provincia.

Ecco tutti i dettagli

Il massiccio dispiegamento di forze è stato possibile anche grazie ai rinforzi disposti dal Comando Generale dell’Arma, secondo una pianificazione a Roma, così come a livello nazionale, che ha visto interessate tutte le zone a maggiore vocazione turistica.

Ventitré persone arrestate, 15 denunciate, 2500 persone e circa 1500 veicoli controllati, verifiche in 23 locali dal centro al litorale, è un primo bilancio del dispositivo messo in atto dai Carabinieri.

Si tratta principalmente di persone arrestate per detenzione e spaccio di droga, furto, evasione dai domiciliari e persone ricercate perché destinatarie di provvedimenti restrittivi, trovate nel corso dei controlli.

L’attività ha portato, inoltre, al recupero della refurtiva, al sequestro di diversi attrezzi utilizzati per rubare e di numerose dosi di droga.

Sono stati eseguiti controlli a 25 esercizi commerciali e ai prodotti alimentari somministrati in bar e ristoranti con l’ausilio del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, per garantire la sicurezza e i diritti dei lavoratori anche a Ferragosto, che hanno comportato la chiusura di un locale nei pressi di San Pietro per avere impiegato 3 lavoratori su 4 in nero. Sanzionato, nella stessa zona, un cittadino del Bangladesh e uno della Turchia, rispettivamente titolari di un minimarket e di un “fast food – kebab” per l’inosservanza delle procedure volte a garantire la sicurezza igienica degli alimenti.

CONTRASTO AI FURTI

Nel cuore del quartiere Salario Trieste, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato due ladri che stavano per mettere a segno un furto in un elegante palazzina, ai danni di un appartamento rimasto incustodito perché i proprietari sono in vacanza. I due avevano già forzato con degli specifici attrezzi la serratura della porta d’ingresso del condominio e si stavano dirigendo verso uno specifico appartamento. Altri due ladri sono stati sorpresi per furti in esercizi commerciali e uno per furto di carburante da un mezzo in sosta.

IL PIANO

Il piano dei Carabinieri “Ferragosto sicuro” prevede un vasto dispiegamento di forze dei Gruppi di Roma, Frascati e Ostia, che saranno coadiuvati dalle “gazzelle” del Nucleo Radiomobile per il pattugliamento del territorio e si avvarranno della cooperazione dei reparti specializzati dell’Arma per assicurare una fitta rete di controlli su tutte le aree del territorio (da quelle urbane a più alta intensità abitativa a quelle marine, montane e lacustri che saranno meta di vacanzieri e gitanti), anche con l’utilizzo di cani antidroga.

Costante attenzione è rivolta ai luoghi di maggiore aggregazione, ai locali, alle spiagge e a tutti quei contesti in cui tradizionalmente si creano situazioni particolarmente rilevanti sul piano della sicurezza pubblica anche in relazione al perdurante contesto di attenzione sanitaria.

Personale in uniforme ed in abiti civili presidia le aree urbane, vigileranno abitazioni e parcheggi, fermate della metropolitana, i luoghi meno frequentati o comunque ritenuti più a rischio.

Particolare attenzione è posta nel controllo dei veicoli in circolazione di notte, quando le strade (soprattutto quelle delle località turistiche della provincia) per prevenire e ove necessario contrastare comportamenti imprudenti che possono provocare tragiche conseguenze.

Gli elicotteri dell’Arma forniscono il necessario supporto aereo, monitorando le condizioni del traffico e sostenendo dall’alto gli interventi operativi delle unità a terra.

Nei parchi, così come nelle grandi ville cittadine, è assicurata la presenza di Carabinieri a cavallo, anche a tutela del patrimonio verde e boschivo.

Non mancano, anzi sono stati intensificati, i tradizionali servizi svolti per il contrasto della microcriminalità: unità antiborseggio nei pressi dei monumenti, basiliche ed a bordo dei mezzi pubblici così come interventi antiabusivismo nei luoghi più frequentati.

Particolare attenzione è rivolta alle fasce deboli, come anziani e persone sole che trascorrono il periodo estivo presso le proprie abitazioni, fornendo loro ogni utile assistenza e prevenendo l’odioso fenomeno delle truffe.