Castro Pretorio. Prende l’ordine all’interno di un pub e si rifornisce in un palazzo vicino. Pusher 25enne arrestato dalla Polizia di Stato.

I fatti

Prendeva le “ordinazioni” della cocaina all’interno di un pub e poi andava prendere la droga in un piccolo appartamento vicino al locale. 25enne arrestato dalla Polizia di Stato.

Gli investigatori del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, da alcuni giorni stavano tenendo sotto osservazione uno strano vai e vieni in un pub della zona di Castro Pretorio; nella tarda serata di ieri sono riusciti ad individuare un ragazzo e quando è uscito dal locale, subito dopo l’aver preso accordi con un giovane, lo hanno seguito discretamente. F.D. , queste le inziali del sospettato, usando un mazzo di chiavi è entrato in un portone di un palazzo ed è uscito dopo pochi istanti.

A qual punto i poliziotti si sono avvicinati e F.D. è fuggito a piedi; solo in via San Martino della Battaglia gli agenti sono riusciti a raggiungerlo ma, a causa della sua forte resistenza, è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia per fermarlo definitivamente. F.B. in un calzino nascondeva una dose di cocaina mentre, in una stanza a cui si accede dal portone da cui è uscito il sospettato, sono stati trovati più di 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e circa 900 euro in contanti.

Al termine degli accertamenti F.D., già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.