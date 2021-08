Termini, rubano uno zaino. All’interno oggetti dal valore di 4.000 dollari

Nella mattinata di ieri il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria ha arrestato tre cittadini nordafricani, rispettivamente di 30, 31 e 33 anni, responsabili, in concorso tra loro, di furto pluriaggravato di uno zaino in danno di un viaggiatore argentino.

I dettagli

In particolare, gli agenti sono stati avvisati dal personale preposto alla visione delle telecamere di videosorveglianza dello scalo ferroviario di Roma Termini, circa la presenza di tre cittadini nordafricani, già conosciuti alla polizia in quanto dediti a borseggi in area ferroviaria.

Intervenuti sul posto, i poliziotti hanno assistito all’azione del furto dello zaino che era appoggiato su di uno scalino, nei pressi di via Giolitti; in tale circostanza i tre nordafricani, approfittando della distrazione del viaggiatore, si sono impossessati dello zaino e sono fuggiti uscendo dalla stazione.

I poliziotti all’istante li hanno inseguiti e bloccati procedendo al loro arresto nella flagranza del reato di furto aggravato.

La refurtiva, un computer portatile, una fotocamera, un tablet, cuffie, ed altri oggetti per un valore dichiarato che va dai 3.000 ai 4.000 dollari, è stata riconsegnata al legittimo proprietario