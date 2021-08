Roma. Operazione “RAIL SAFE DAY” controlli della polizia di stato nelle stazioni ferroviarie del Lazio

1 arrestato, 3 indagati, 1.937 persone controllate, 170 operatori Polfer impegnati nelle stazioni ferroviarie; 82 stazioni presenziate, 10 contravvenzioni amministrative elevate.

Questo è il risultato delle attività compiute nella giornata del 10 agosto 2021 dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nell’ambito dell’operazione straordinaria, disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria su scala nazionale, denominata “RAIL SAFE DAY”, finalizzata a prevenire e contrastare comportamenti scorretti in ambito ferroviario e l’indebita presenza sulla sede ferroviaria, spesso causa di incidenti.

In particolare, nel pomeriggio di ieri gli agenti del settore operativo di Roma Termini, hanno arrestato un cittadino italiano di 31 anni, evaso dagli arresti domiciliari presso la sua abitazione in provincia di Napoli dove in serata è tornato accompagnato dai poliziotti.

Nello scalo ferroviario di Roma Termini, gli agenti hanno denunciato 2 cittadine rumene, rispettivamente di 20 e 36 anni, e un cittadino italiano di 44 anni, pluripregiudicati, sorpresi all’interno della stazione nei pressi della biglietteria automatica mentre importunavano i viaggiatori intenti all’acquisto dei titoli di viaggio, chiedendo loro denaro per agevolare le operazioni. Muniti di ordine di allontanamento, sono stati anche contravvenzionati per l’esercizio di attività abusiva.

