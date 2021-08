Durissimo il Codacons contro la scelta della sindaca Virginia Raggi di eliminare i sampietrini da Via Nazionale.

“Si tratta di una decisione folle che non risponde a nessuna logica né ad una reale esigenza di incrementare la sicurezza stradale – afferma il presidente Carlo Rienzi – I sampietrini fanno parte del patrimonio storico del centro, e la loro eliminazione rappresenta una mutilazione ad un simbolo della città conosciuto in tutto il mondo. Abbiamo deciso di investire della questione l’Unesco, poiché alla luce dell’ultima incomprensibile decisione della Raggi e dello stato pietoso in cui versa il centro storico di Roma, le cui bellezze culturali e archeologiche sono offuscate dal degrado e dall’incuria che le circonda, sia ritirato il riconoscimento “Patrimonio dell’Umanità” concesso alla capitale”.

“Se davvero la sindaca Raggi vuole risolvere il problema della sicurezza stradale, parta dalle periferie e dall’eliminazione di buche e dissesti dell’asfalto, che provocano ogni anno 30 morti sulle strade della capitale e 5000 incidenti che coinvolgono moto e scooter” – conclude Rienzi.

Foto di Sara Torda da Pixabay