“Dopo 12 anni riqualificheremo completamente via Nazionale” – questo l’annuncio social di Virginia Raggi. Il Sindaco di Roma che in questi giorni è molto attivo sui social per mostrare l’avanzare dei cantieri e le riqualificazioni varie.

Niente più sanpietrini in via Nazionale

“Addio sanpietrini, al loro posto ci sarà l’asfalto. La strada, una delle più frequentate del centro e percorsa ogni giorno da bus, sarà più sicura per moto e scooter e, con la nuova pista ciclabile che realizzeremo, tanti cittadini e turisti potranno vedere pedalando la bellezza mozzafiato della nostra città.

Il nostro Piano Sanpietrini va avanti. Quello che vedete nella foto è il cantiere che prosegue nel tratto tra via XXIV Maggio e via Milano. Man mano che i sanpietrini vengono rimossi, li conserviamo accuratamente in appositi siti di stoccaggio prima di essere riposizionati in altre strade del centro storico”.

Insomma, una buona notizia per gli amanti delle due e quattro ruote, meno per chi da sempre predilige che le strade mantengano le loro tradizioni.