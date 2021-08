Nel pomeriggio di ieri, a Ferentino, i militari del NORM della Compagnia di Anagni, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio tesi anche al contrasto di reati in materia di consumo e spaccio di stupefacenti, traevano in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di cocaina un 48enne del luogo, già censito per reati contro la persona.

Cosa è successo

Il prevenuto nel corso di un normale controllo, assumeva un atteggiamento esagitato e opponeva resistenza durante le operazioni di identificazione, strattonando e spintonando i militari operanti costretti a bloccarlo, con l’ausilio di altri militari nel frattempo sopraggiunti.

La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire grammi 1,5 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposta a sequestro. Espletate le formalità di rito l’arrestato veniva ristretto presso il proprio domicilio in attesa del rito per direttissimo.