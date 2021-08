Nel pomeriggio di ieri a Ferentino, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per il reato di “rapina” un 26enne nigeriano, domiciliato a Supino, già censito per analogo reato.

Ecco cosa è successo

Nello specifico i militari operanti, intervenuti a seguito di richiesta, raccoglievano indizi di reità nei confronti del predetto il quale poco prima in quella Via ASI minacciava con una bottiglia di verto una sua connazionale costringendola a consegnargli la sua borsa contenente, oltre ai documenti personali, anche la somma contante di 10 euro, dileguandosi poi nelle zone limitrofe.

Le immediate ricerche eseguite dopo la descrizione del predetto, fornita dalla vittima, hanno consentito di rintracciarlo poco dopo ancora in possesso della refurtiva che veniva recuperata e restituita all’avente diritto;