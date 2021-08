Covid. Dal 16 agosto vaccini senza prenotazione alla fascia d’età 12-18 anni

Dal 16 agosto 2021, i ragazzi compresi nella fascia d’età 12-18 anni potranno vaccinarsi contro il Coronavirus senza prenotazione.

Vaccini ai ragazzi 12-18 anni senza prenotazione

Come riportato dall’Ansa, il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo, tramite una lettera indirizzata alle Regioni, chiede di “predisporre corsie preferenziali per l’ammissione alle somministrazioni dei cittadini” in questa fascia d’età, “anche senza preventiva prenotazione”.

Si ricorda che, al momento, per gli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna.